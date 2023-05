FOTOD ⟩ Suur-Sõjamäe kustutustöödel veel lõppu ei paista

Päästekeskuse pressiesindaja sõnas, et hetkel on vara ennustada, millal päästetööd lõppeda võiksid. «Kui hästi jämedalt võtta, siis arvame, et need kestavad hilisõhtuni välja.»

Praegu tellitakse pressiesindaja sõnul sündmuskohale liiva, et sellega mahavoolavaid kemikaale siduda. Kohale tuuakse ka rasketehnikat, et saaks risu laiali tõsta ning seeläbi tulekolletele paremini ligi pääseda.

Ehkki ohtlike jäätmete jaam on täielikult maha põlenud, siis hetkel on tuletõrjujate prioriteet päästa Pakendikeskus, mis praeguseni on kahjustunud vaid umbes veerandi ulatuses.