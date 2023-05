Tallinna suurpõlengu tõttu on inimesed ka haiglasse pöördunud

Lasnamäel põles eile õhtul jäätmejaam ning tuli levis edasi kahele hoonele. Päästeamet teatas südaöö paiku, et õhku paiskunud mürgise suitsu tõttu on õhk saastunud ning ümberkaudsetel elanikel tuleks hoida uksed-aknad suletuna ning vältida vabas õhus viibimist. Terviseameti andmetel on põlengu tõttu mõned inimesed ka haiglasse pöördunud.