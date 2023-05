Põleva jäätmejaama omanik Argo Luude: alles aasta algul käidi varusid kontrollimas

Suur-Sõjamäe tänava jäätmejaama põlengu põhjuseid ei saa päästeameti teatel enne selgeks teha, kui tulekahju on kustutatud. Ohtlikke aineid käitleva jäätmejaama omaniku Argo Luude sõnul kinnitas keskkonnaamet veel aasta algul, et kõik varud on lubatu piires.