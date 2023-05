Tallinna linnaruumikunsti teosed kanti kaardirakendusele

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul võiks linnaruumikunsti kaardirakendus pakkuda huvi nii meie linna elanikele ja külalistele, kuid olla töövahendiks ka kunstiprofessionaalidele ning haridustöötajatele. «Terviklikku ülevaadet Tallinna linnaruumis asuvatest kunstiteostest on igatsetud kaua ja kindlasti pakub see paljudele lähiajal põnevat uurimist. Linna vaatest on see aga ka oluline töövahend edasise kavandamisel, et oleksime süsteemsemad oma monumentide korrashoius, parandaksime sammhaaval nende ligipääsetavust ja arendaksime linnaruumi nende ümber, et teosed mõjule pääseksid. Ja kindlasti ka selleks, et kavandada edasist ehk järgmisi teoseid,» lisas Oja.