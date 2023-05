Pirital alustasid tööd nutimesilased

Kolm eksperimentaalset mahetaru on varustatud päikesepaneelide ja kontrollsüsteemiga ning nutimesilas toimuvat on võimalik reaalajas jälgida internetis. Igas tarus on andurid, mis mõõdavad temperatuuri, niiskust, valgust, süsinikdioksiidi taset, müra, õhus lendlevaid orgaanilisi ühendeid ning palju muud. Andurid edastavad näite ja häiresignaale tarude omanikele. Saadud andmete põhjal saab kohe teada, kui perega on midagi juhtunud ja kui näiteks temperatuur järsult langeb, siis saab kutsuda mesiniku kohale kontrollima. Lisaks keskkonnasõbralikule arenguprojektile on tegu ka olulise teadusarendustööga, tänu millele loodetakse tulevikus kasutada nutitarude tehnoloogiat mesilaste haiguste diagnoosimiseks.