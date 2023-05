Suur-Sõjamäe põlengu vastutav korrapidaja: nii suurt sündmust mina küll ei mäleta

Samuti tõdes ta, et veel on liiga vara öelda, mis täpsemalt põlengu põhjustas. «Ka praegusel hetkel veel kustutustööd käivad. Need ei ole küll ulatuslikud enam - pigem on tulepesade otsimine ja konstruktsioonide avamine. Aga veel on liiga vara öelda tulekahju põhjustest just seetõttu, et kui pääsjad saabusid sündmuskohale, oli tulekahju levik nii ulatuslik, et ei olnud võimalik öelda, kust tulekahju alguse sai.»