MIS UUDIST? ⟩ Rain Rannu: AI võimekus sõltub sellest, kui võimsa arvuti küljes see on

AI kui eksistentsiaalne kriis

Kas sina ei karda, et tehisintellekt tuleb ja lõpetab meie eksistentsi ära, küsis Mart Normet. «Eks AId peetakse üheks suurimaks eksistentsiaalseks kriisiks tuumakatastroofi ja kliimasoojenemise kõrval. Esimest korda elus oleme ajaloos loomas midagi, mis on meist targem. Kui me mõtleme kõikidele teistele liikidele, kellest meie targemad oleme, siis neil ei ole suurt sõnaõigust selle üle, mis siin toimub,» nentis Rannu. Tema hinnangul on reaalne risk olemas, kui AI areng jätkub selliselt nagu praegu.

«AI rahulikult haldab maailma, vaatab, et inimene on talle tülikas ja tema koht on puuris,» lausus Normet. «Kui me kuskil puuris lõpetame, siis selle põhjus võib-olla väga triviaalne. On oht, et me segame teda või lülitame teda välja,» vastas Rannu. Tema sõnul saabub see kontrollimatu hetk siis, kui tehisintellekt on targem kui meie. «Juba praegu kirjutab AI koodi, ehk tal on juba praegu võimekus luua uut AId, kui me anname talle sellise käsu. Hetkel me veel väga lähedal sellele ei ole,» lausus Rannu.

Kas on võimalik, et praegu on keegi salaja juba loomas seda võimast AId, millest Mark Zuckerberg, Google'i mehed ega Jaan Tallinn midagi ei tea? «Mingil kujul kindlasti. Need, kes valdkonda jälgisid, siis OpenAI ChatGPT tegija oli 5–7 aastat ametis. Aga kuskil laboris võib olla ka teoreetiliselt mingisugune grupp inimesi, kes teevad seda salaja. Kui me vaatame OpenAId, siis see ei ole väga suur firma. Ma sattusin sinna kontorisse mõni aasta tagasi, siis seal oli 50 või 100 inimest, ehk ei olegi vaja tuhandeid inimesi, et teha midagi, mis on juba piisavalt tark,» vastas Rannu.