MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ «Gastarbeiterite abil tööjõukriisi lahendamine oli naiivne mõte»

Ei Reformierakonna ega sotside esindaja ei pidanuks võimalikuks, et ränne on mingi nähtus, millele annaks lõppu teha.

«Kui öelda sõna «ränne», siis minul, nagu ilmselt Svenilgi, tekkivad tunded, mis on seotud igavikuga. Inimesed on rännanud juba aastatuhandeid ja meil pole mingit põhjust arvata, et 21. sajandi alguseks on absoluutselt kõik inimesed ja inimeste rühmad jõudnud just sinna, kuhu nad maakera eksistentsi lõpuni peaksid jääma,» sõnas Ansip.

Ansip tõdes, et majanduslikel ja muudel põhjustel jäävad inimesed rändama ka 22. ja 25. sajandil.

Mikser soostus, et ränne ei kao kuhugi. Ta meenutas, et läbi aastatuhandete on inimkonna teaduslik edasiminek tegelenud sellega, et parandada inimeste võimet liikuda paigast paika. «See on tung ja vajadus, mis kuhugi ei kao,» nentis ta.

«Rännet on poliitikas väga raske emotsioonivabalt käsitleda. Arutelud selle üle kipuvad tihti liiga emotsionaalseks. Ja rändel on kindlasti palju rohkem põhjuseid kui üksnes see, et tullakse või minnakse tööle või põgenetakse oma elu ja heaolu kaitseks kusagilt ohtude eest,» meenutas ta.

«Kui mõelda rändele konkreemalt, siis mulle meenub 2015. aasta rändekriis ja need kohustuslikud kvoodid, mis mitte kunagi tööle ei hakanud või kui hakkasid, siis hakkasid tööle äraspidiselt, toitsid paremäärmuslust ja rändevastasust ja ma arvan, et see on midagi, millest me võiksime õppida,» lisas Ansip samas.

Mikseri sõnul tuleb vaadata nii nende inimeste perspektiivi, kes liikuma hakkavad, kui ka arvestada n-ö sihtriikides selle tulemusel tekkivaid mullistusi ja võbelusi. «Neid sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi vapustusi tuleb ka osata adekvaatselt prognoosida ja maandada,» soovitas ta.

«Kui ühel kontinendil elatakse kümneid või sadu kordi vaesemalt kui teisel, siis on igati inimlik, et need inimesed üritavad liikuda parema elu suunas, mitte ei jää ootama, kuidas põlvkondade vältel, aastatuhandete pärast võib-olla ka nad ise oma raske tööga oma kodumaal suudaksid järele jõuda,» nentis Mikser. Tema sõnul on rände kontrollimiseks vajalik kliima- ja muu poliitikaga vähendada globaalseid arenguerinevusi.