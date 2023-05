Zelenskõi pöördus iraanlaste poole kurjuse riigi toetamisega seoses

Zelenskõi rääkis teemal oma igaõhtuses videosõnumis.

«Rääkides ühest Venemaa terrorirelvast ehk Iraani droonidest, siis tänase seisuga on Ukraina sõdurid alla tulistanud ligi 900 sellist drooni. Kokkuvõttes on Ukraina vastu kasutatud umbes 1160 Iraanis toodetud drooni. Me tulistame enamuse neist alla. Ja me otsime pidevalt tööriistu, et allatulistatud Iraani droonide arv oleks täielik,» rääkis riigipea.

«Arvestades, et selliseid rünnakuid toimub pidevalt, siis pöördun otse Iraani rahva poole. Ühiskonna, juhtide, iga Iraani perekonna ja nende inimeste poole, kes suudavad mõjutada Iraani valitsuse otsuseid. Lihtne küsimus on, et miks te peaksite olema Vene terrori kaasosalised? Miks te olete kurja riigi poolel? Maailm näeb, mis toimub. Ja te kõik näete seda ka ise Iraanis. Kurjuse toetamist on võimatu eitada,» ütles Zelenskõi.

President märkis, et kuigi ukrainlased on õppinud alla tulistama enamiku Iraani droonidest, siis tabamusi siiski on.

«Kui Iraani droon tapab nende kodus raseda ukrainlanna koos abikaasaga, siis mida see teie jaoks tähendab emad ja isad Iraanis? Kui teie droon tabab kooli meie õpilastega ja hukkuvad inimesed? Kui süttib tulekahju, kohale jõuavad päästjad ja mõni minut hiljem tabab neid teine teie riigis toodetud droon? Võttes elu nendelt, kes päästsid teiste elud. Milleks on Iraanil vaja seotust nii küüniliste tapmistega?» küsis president.

Zelenskõi tõdes, et see kõik toimub küll Venemaa kätega, kuid siiski Iraani relvadega.

«Mida te sellest saate, inimesed Teheranis või Shirazis või Saqqezis või mõnes muus teie riigi linnas? Kahjuks rohkem maailmast eraldatust ja aina rohkem probleeme. Olen kindel, et peate olema ajaloo teisel poolel ja mitte koos kurjusega,» lisas riigipea.