DeSantis lubas juhtida suurt Ameerika tagasitulekut

«Ma olen Ron DeSantis ja kandideerin presidendiks, et juhtida meie suurt Ameerika tagasitulekut,» ütles vabariiklane muu hulgas videos.

«Ameerika allakäik ei ole vältimatu. See on valik ja me peaksime valima uue suuna ehk tee, mis viib Ameerika taaselustamiseni. Peame taastama oma rahva mõistuse,» rääkis 44-aastane DeSantis.