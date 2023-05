Biden nimetab USA relvajõudude staabiülemate ühendkomitee uue esimehe

Ehkki Brown poleks esimene mustanahaline staabiülemate ühendkomitee juht – esimene oli armeekindral Colin Powell –, siis tegu oleks esimese korraga, kui Pentagoni kõrgeimat sõjalist ja tsiviilametit hoiaksid afroameeriklased. Kaitseminister Lloyd Austin on esimene mustanahaline Pentagoni juht, kes on ametis Bideni administratsiooni algusest saati ehk 2021. aasta jaanuarist.

Brown on teinud karjääri F-16 hävitaja piloodina ning ta on lennanud üle 3000 tunni, samuti on tal kogemust kõigil juhtimistasandeil.

Viimase aasta jooksul on just temast räägitud kui Milley mantlipärijast, kuna Pentagon muudab oma senist strateegiat, valmistudes suurteks maismaasõdadeks ning asendab selle heidutustaktikaga potentsiaalse tulevikukonflikti vältimiseks, mis tõenäoliselt tekib vastasseisus Pekingiga.

See aga võib hakata sõltuma suurel määral sõjaväe võimekusest astuda kiirel sammul vastu Hiina tõusule kübersõjas, kosmoses, tuumarelvade ja hüperhelikiirusega tehnoloogias. Kõik need on valdkonnad, millele Brown on õhujõudude juhina viimastel aastatel oma teravdatud tähelepanu koondanud, eesmärgiga kaasajastada USA õhujõude 21. sajandi võitlusteks.