Ettevõte tänab päästeametit Suur-Sõjamäe jäätmejaama põlengu kustutustööde eest

«Toimunu on šokeeriv ja kahetsusväärne ning AS Epler & Lorenz vabandab kõigi ees, et selline õnnetus juhtus. Selle väga tõsise õnnetuse ainus helge külg on asjaolu, et inimesed ei saanud viga. Põlengus hävinud jäätmekeskuses võeti vastu, sorteeriti ning pakendati ümber ohtlikke jäätmeid. Käitlusprotsess toimus vastavalt seadusandlusele ning ettevõttele on selleks väljastatud vastavad load,» kinnitas ettevõte.