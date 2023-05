Tallinn asub Ristiku tänavat ümber kujundama

Abilinnapea Vladimir Svet nentis, et Ristiku tänav on intensiivse ja mitmekesise liiklusega tänav, kus tänavaruumi jagavad jalakäijad ja jalgratturid, bussid ning sõiduautod. «Kõik nad peavad mahtuma koos ja turvaliselt liikuma roheluse ja miljööväärtusliku piirkonna eripäradega arvestavale tänavale. Nii tutvustame linlastele lahendust, et enne tänava rekonstrueerimist saada kohalikelt tagasisidet ja sellega uue tänavaruumi kujundamisel võimalikult palju arvestada,» selgitas Svet.

Projektala hõlmab Ristiku tänavat kogu pikkuses (Paldiski maanteest kuni Kopli tänavani), Härjapea tänavat kogu pikkuses (Sõle tänavast kuni Heina tänavani) ja Ristiku põiku. Ristiku tänava projekteeritud sõidukiirus on 40 km/h, Härjapea tänaval 30 km/h ja Ristiku põik on lahendatud õuealana.

«Hea meel on selle üle, et Pelgulinna asumis asuv ja aktiivses kasutuses olev tänav saab ohutumaks ning jalgratta- ja jalakäijasõbralikumaks. Kutsun kohalikke elanikke projektiga tutvuma ja oma tähelepanekuid jagama,» ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap.

Ristiku põhikooli ette on kavandatud jalakäijate ala koos madal- ja kõrghaljastusega, istumiskohtade ning jalgrattahoidjatega. Kooli ette on ette nähtud sõiduautodele ja bussidele peatumistasku. Bussipeatused varustatakse ootepaviljonide ja muu tänavainventariga, projekteeritakse uus bussipeatus Standard ja Härjapea peatus tõstetakse teisele poole ristmikku.

Härjapea tänaval on sõidutee kavandatud kasutamiseks jagatud ruumina nii kergliiklejatele kui autoliiklusele. Härjapea tänaval on ristmikud lahendatud tõstetult ja nihutatult, et tõsta liiklusohutust ja parandada nähtavust. Ristiku põik on projekteeritud õuealana – nii kõnnitee, sõidutee kui ka parkimiskohad asuvad kõik ühel tasapinnal.