Eesti haldussüsteemi õigusliku baasi looja Eerik Juhan Truuvälja pärandile pühendatud kollokviumil «Kohaliku omavalitsuse õiguskord ja järelevalve» rõhutati eriti, et tugeva aluse demokraatiale annab asjaolu, et meie kohalikud omavalitsused on riigi keskvõimust lahus.

Endine riigikohtu esimees Rait Maruste (RE) tunnistas siiski Postimehele, et nii ilus see pilt ka ei ole. «Ilma omavalitsuste finantsbaasi olulise parandamiseta on nende iseseisvus illusioon,» selgitas ta. «Otsustuspädevus on rahas kinni ning seda kontrollib rahandusministeerium, sealhulgas laenukoormust – kui palju võib üldse laenu võtta ning sedagi, mille peale võib raha kulutada.»