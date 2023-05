OTSE POSTIMEHEST ⟩ Abilinnapea Betina Beškina: Rahalist abi tuleks osutada eelkõige neile, kes on vaesemad

Ja, neid ettepanekuid on olnud, aga me ei saa sellist koostööd luua, me ei saa mõjutada inimesi kuhugi elama minema. Kõrgemad hüvitised pole meil sellepärast, et me oleme rikkad, vaid sellepärast, et me tahame, et neil, kel on õigus teenusele, need seda ka saaks. See oleks vale, kui me jätaks inimesed teenusest ilma.