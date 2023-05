TAI: tuberkuloosi haigestumuse langus mullu peatus

Tervise arengu instituudi (TAI) andmetel registreeriti 2022. aastal Eestis 129 tuberkuloosijuhtu. Neist 104 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu ning 21 retsidiivi- ja neli muud korduvravijuhtu, mis on 18 haigusjuhu võrra rohkem kui 2021. aastal.

Jätkuvalt on Eestis probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, mis on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. 2022. aastal registreeriti kokku 24 multiravimresistentset tuberkuloosi juhtu, sealhugas 17 uut multriravimresistentse tuberkuloosi juhtu, mis on 28,3 protsenti uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest, Euroopa Liidus oli vastav osakaal 2021. aastal 4,1 protsenti.