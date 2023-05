Ida-Tallinna keskhaigla uus ravijuht ja juhatuse liige on Kai Sukles

«Ravijuhina pean oluliseks erialakeskuste arengut. Minu soov on toetada kolleege nende erialase ja isikliku arengu teekonnal. Tugev koostöö erinevate erialade, kliinikute ning kliiniliste ja mittekliiniliste teenistuste vahel on aluseks meie haigla terviklikule arengule ning patsientide parimale võimalikule ravikogemusele. Iga inimene on väärtuslik ning annab oma panuse haiglas. Minu südameasjaks on noorte kolleegide ja üliõpilaste juhendamine, sest nemad on meie tulevik,» ütles Sukles.