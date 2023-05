Tallinna jäätmejaam süttis neljapäeva õhtul uuesti

Neljapäeva õhtul kell 20.51 teatati päästjatele, et Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tänaval asuvast Pakendikeskusest tuleb suitsu. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et mõned päevad tagasi põlenud hoone rusude all põles praht ning kustutasid selle kella 21.54ks.