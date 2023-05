Kõrsikud annavad kontserdi Pääsküla rabatornis

Nõmme linnaosavanema Karmo Kuri sõnul on hommikukontsert rabas haruldane kogemus ning need, kes on varem käinud, tulevad iga aasta tagasi. «Mullune kontsert jäi kahjuks esineja ootamatu haigestumise tõttu ära. Sel aastal aga tõotab tulla meeleolukas ja südamlik kontsert, täpselt esineja nägu. Võtke pere ja sõbrad kaasa ning kohtumiseni rabas,» lausus linnaosavanem.