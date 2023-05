Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul sai politsei veidi enne kella 10 teate, et maksu- ja tolliamet leidis kahtlase paki.

Sündmuskohal käinud politseinikud, päästjad ja demineerijad tegid kindlaks, et see oli käekell ja ohtu see kellelegi endast ei kujuta.