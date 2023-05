President Karis: e-valimised vajavad püsivat hoolt ja rahastust

«Viimased valimised näitasid, et e-hääletus on enamiku inimeste esmane eelistus,» lausus Karis presidendi kantselei teatel. «Nende turvalisuses ja usaldatavuses pole olnud mingit tegelikku põhjust kahelda. Siiski tuleb e-valimiste eest pidevalt hoolt kanda, et usaldus saaks püsida. See vajab aktiivset tegelemist ja selleks piisavat rahastust.»

Riigipea rõhutas parlamendi uue koosseisu avakõnes, et tugev on selline riik, mida kodanikud usaldavad ja mida nad näevad oma riigina. Ta kordas ka täna mõtet, et valimistel osalemine on seotud riigi usaldusväärsusega ning kõrge valimisaktiivsus ja e-häälte osakaal näitavad eestlaste usaldust oma riigi vastu. «Et nende usaldus saaks püsida, peab e-hääletamine olema eriti hästi läbi viidud, olema sujuv, viperusteta ja läbipaistev,» ütles Karis.

Riigikogu kantselei koosseisus tegutsev riigi valimisteenistus on küsinud püsivat lisarahastamist, et e-hääletuse süsteemi arendamine oleks järjepidev ja ametis oleksid inimesed, kellele sellega tegelemine ongi põhitöö. «Lisaraha on vajalik, kuna järgmised valimised on juba aasta pärast, mis tähendab, et sellega peab tegelema kiiresti, aga mitte kiirustades,» ütles Karis.

Karis on nõus ka Riigikohtuga, et elektroonilise hääletamise korraldus väärib seadusandja hoolsat tähelepanu ja parlamendi ülesanne on tagada, et seadustes on kirjas kõik oluline, mis puudutab e-valimiste korraldust. «Valimisseaduse muudatused tekitavad kindlasti diskussiooni ja kõik argumendid tuleb hoolikalt läbi kaaluda,» ütles ta.