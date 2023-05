LUUBI ALL ⟩ Ülitäpne ravi annab raskelt haigetele lootusekiire

MRT-uuring 2020. aasta oktoobris kinnitas, et vähihaigus oli levinud kopsust ka mujale ehk arenenud neljandasse, viimasesse staadiumi. See tähendab, et lähikuudel võis patsient oodata mitte ainult iiveldust ja oksendamist, vaid ka krampe, käitumis- ja kõnehäireid, halvatust. Statistika ütleb, et elada oli tal jäänud umbes kuus kuud; kui veab, siis võib-olla – heal juhul – veidi üle aasta.