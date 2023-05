Kohus keelas Metsküla kooli sulgemise

Tallinna halduskohtu kohtuniku Janek Laidvee määrus tähendab, et Metsküla kool tegutseb kohtuvaidluse lõpuni.

Lääneranna volikogu otsustas Metsküla algkooli, kus praegu õpib 21 last, sulgeda selle aasta märtsis. Vallavolikogu enamus leidis, et kool tuleb sulgeda kulude kokkuhoiu pärast.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles Postimehele, et kaalub kohtumääruse edasi kaebamist ringkonnakohtusse.

«Me oleme kahe tule vahel, ühte pidi peame koolivõrku korrastama, teiselt saame aru, et see on lapseanematele keeruline,» ütles Saare.