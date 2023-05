Eesti eraldab 80 000 eurot Aafrika Sarve piirkonna humanitaarkriisi leevendamiseks

Välisministeerium eraldas 40 000 eurot ÜRO hädaabifondile (CERF) ja 40 000 eurot Etioopia ja Somaalia humanitaarfondidele, et vastata kiiretele vajadustele regioonis kui ka selleks, et luua ennetavate meetmete abil vastupidavust edasisteks šokkideks.

«Aafrika Sarvel on enneolematu põud, mis on nõrgestanud inimeste toimetulekuvõimet, põllumajandustegevust ja tervist ning toonud kaasa toidukindluse puudumise ja suurendanud konfliktiriski,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200). «Abi andmisel on meie prioriteediks kõige haavatavamad grupid – naised, lapsed ja puuetega inimesed.»

«Pikaaegse ja süveneva kriisi puhul on oluline kohaliku kogukonna abistamine, sest see aitab pikemas plaanis säilitada seniseid arengulaseid edusamme,» ütles oma kõnes ÜRO Eesti esindaja Rein Tammsaar. Ta lisas, et me ei saa ignoreerida seda, kuidas Venemaa agressioon Ukraina vastu on mõjutanud laiemat maailma. «Venemaa koloniaalsete ambitsioonide eest maksavad oma eludega kõige haavatavamad.»