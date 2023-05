«Oleme valmis kaitsma iga ruutsentimeetrit NATO territooriumist iga rünnaku eest. Ma mõtlen seda sõna-sõnalt,» ütles Scholz. «Saksa armee Bundeswehr on kujundatud nii, et saaksime kaitsta Ida-Euroopat. Iga liitlase kaitse on oluline kogu Euroopa julgeolekule.»