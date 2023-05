MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Kas EL saab rääkida Mohammed bin Salmaniga feministlikust välispoliitikast?

Paet tunnistas samas, et suur osa autoritaarsetest liidritest ilmselt läheb lukku kohe, kui kuuleb sõnu «feministlik välispoliitika». «Küsimus on, kuidas sa oma eesmärke saavutad. Ma arvan, et ka sisuliselt on neile ideedele raske vastu vaielda, aga loosungid ei ava kogu selle asja sisu ja võivad olla väga lihtsad mängukannid mingite teemade kõrvale lükkamiseks või peletamiseks,» leidis ta.

Küsimuse peale, kas olukorras, kus lääs vajab, et saudid hoiaksid naftahinna madalal, on mõttekas minna Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salmaniga rääkima naiste õigustest, leidis Paet, et seda teemat tuleks puudutada, aga mitte otse lajatades.

«Kujutage ette seda suurt Saudi Araabia ülemust. Üks asi on, et minnakse jutuga «Kuule, hakkame ajama nüüd feministlikku välispoliitikat!» või teine asi rääkida sisust,» arvas Paet. «Autoritaarsete riikide otsustajatega tuleb läheneda neis küsimustes sisu kaudu. Aga kui küsimus on, kas EL üldse n-ö nafta ootuses peaks neid teemasid tõstatama, siis ma ütlen teist korda - aga kes siis veel?»

«Kui minna pressikonverentsile ja esimese asjana öelda, et mis teil siin toimub, kus on naiste õigused, siis loomulikult see ei ole diplomaatia,» argumenteeris Kaljurand. «Selliseid teemasid võib-olla tuleks rohkem rääkida nelja silma all, mitte alandada, mitte hurjutada, vaid pigem tunnustada ka positiivseid samme avalikult.»

Kaljurand meenutas näiteks, kuidas siis, kui eelmainitud saudid lõpuks andsid naistele autojuhtimisõiguse, tegid mitmed riigid seda tunnustavaid avaldusi. «Mis omakorda peaks Saudi Araabiat julgustama tegema ka järgmisi samme,» sõnas ta.

Kaljurand meenutas ka, kuidas ta käis välisministrina Iraanis ja sai hiljem kodutanumal hurjutada seal pearäti kandmise pärast, ning selgitas, miks oli vaja kaetud peaga Teheranis käia.