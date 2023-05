Zelenskõi sõnul ründasid Dnipro haiglat täiesti haiged olendid

«Kogu päeva jooksul olen saanud teateid olukorrast Dnipros ja järjekordse rünnaku tagajärgede likvideerimisest. See on selge julmus. Vene rakett haigla ja veterinaarkliiniku pihta. Täiesti haiged olendid,» rääkis Zelenskõi.

«Teeme kõikvõimaliku, et kiirendada üha kvaliteetsemate õhutõrjesüsteemide tarnimist Ukrainass. See on sõna otseses mõttes igapäevane koostöö partneritega,» lubas president.