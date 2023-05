GALERII ⟩ Toompeal toimub meeleavaldus abieluvõrdsuse vastu

Riigikogu liikme Varro Vooglaiu (EKRE fraktsioon) eestvedamisel toimuv meeleavaldus algas kell 12. Meeleavaldusel saavad sõna kõigi riigikogu opositsioonifraktsioonide esindajad.

Vooglaiu sõnul on paljud inimesed väljendanud soovi koonduda ja väljendada ühiselt põhimõttelist seisukohta, et valitsuskoalitsiooni rünnak perekonna ja abielu, eraomandi ja sõnavabaduse vastu on talumatu. Ühtlasi arvab ta, et ennekuulmatult suure hulga inimeste Toompeale protestima tulemine on üks väheseid asju, mis omab valitsuse teerulli peatamise potentsiaali.

«Meeleavalduse korraldajate eesmärgiks on viia meeleavaldus läbi rõhutatult väärikalt ja rahumeelselt, saates seeläbi valitsusele selge sõnumi, et abielu ja perekonna tähenduse väärastamine ja seeläbi ühiskonna moraalsete aluste ründamine ei ole väga suurele osale Eesti ühiskonnast vastuvõetav – just nagu ei ole vastuvõetav ka sügavalt valelik poliitika tegemise viis, millega on Eestis asutud võimu teostatama,» teatas SAPTK pressiteates.