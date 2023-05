Kuku raadio saates «Keskpäevatund» räägiti seekord vene tennisistiga paarismängu mänginud Kaia Kanepist ning tema kaitsetaktikast, Lasnamäe jäätmejaama põlengust, RMK metsahävitustööst Hiiumaal ning Isamaa juhivõitlusest. Saate tegid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg.

Sel nädalal selgus, et lisaks Urmas Reinsalule ja Tõnis Lukasele kandideerib Isamaa esimeheks ka Lea Danilson-Järg.

Marek Strandberg juhtis tähelepanu, et kõik juhikandidaadid on oma pilku ja olemust maailma asjadele näidanud. «Kas nende hulgas on kedagi, kes oleks väga noortesõbralik või midagi muud? Ei ole. Kust see peaks tulema? Formaalselt ütleme, et nüüd peaksime muutuma noortesõbralikuks? Kuidas sa muutud üleöö noortesõbralikuks? Kui oled kogu aeg olnud konservatiivne päss ja ajanud mingit jura, siis homme peame olema noortesõbralik?»

Priit Hõbemägi leidis, et kui Lea Danilson-Järgi väidab, et Isamaa kuvand vajab muutmist, siis esimene sõna, mis Isamaaga seostub, on ajalugu. «Eesti poliitika ajalugu on väga tihedalt seotud Isamaa erakonnaga. Aga sellist sõna, mis tuleviku poole vaataks, Isamaaga seotud sõnade puntras ei ole. Kui Järg räägib sellest, et on vaja kuvandit muuta ja kui vaatame, mida on uuritud erakondade kuvandite kohta, siis kokkuvõtlikult on see sõnum väga lihtne: parim sõnum on pilt.»

Selle pärast ongi meil Hõbemäe sõnul valimiste eel suured portreed erakondade juhtidest. «Sa ei saa edasi anda erakonna muutuvat kuvandit, kui sa jätkad nende samade inimeste fotode reprodutseerimist. Selles visuaalses kuvandis - näos - peab olema selgelt tajutav muutus. See on minu meelest Isamaa suurim probleem üldse. Nad peavad tekitama ühe inimese, kes näeb noor välja, kel on usaldusväärne jutt ja kes kehastab kõike seda, mida nad tahavad. Vastasel korral poleks kõikidest nendest loosungitest mingit kasu,» selgitas ta.