Politsei otsib Paljassaare surmaavarii paigalt lahkunud meest

Teade raskest liiklusõnnetusest laekus häirekeskusele täna hommikul kell 9.42, kui juhuslik mööduja andis teada, et Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare teel on sõiduauto Ford Galaxy sõitnud teelt välja vastu elektriposti.

Ta lisas, et õnnetus juhtus vahetult enne raudteeülesõitu sirgel teelõigul, nähtavus sel lõigul on hea. Lubatud suurim kiirus 50 km/h, kuid avariipaigal avanenud vaatepilt annab alust kahtlustada, et õnnetusse sattunud masin liikus lubatust oluliselt suurema kiirusega. Seda kahtlust kinnitab ka tõsiasi, et masin niitis teelt välja sõites maha kaks elektriposti ning ka sõiduki enda kahjustused on suured, õnnetuse järel rebenes küljest üks uks.