GPSi-põhine automaks? Andmekaitse inspektsioon laidab mõtet

Arenguseire keskuse juht Tea Danilov ütles möödunud nädalal, et nende asutus on leidnud, et automaks võiks olla läbisõidupõhine. Vastavalt sellele, mis piirkonnas inimene sõidab, rakenduks erinev koefitsient, maapiirkonnas oleks see seega palju madalam.

«Üldiselt ei ole selline jälgimine proportsionaalne ja tungib inimeste privaatsfääri,» kommenteeris andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Katrin Haug. Ta lisas, et ehkki maksumuudatusel on kahtlemata oluline fiskaalpoliitiline eesmärk, tuleks sellise lähenemise osas kindlasti analüüsida, kas eesmärki oleks võimalik saavutada mingil inimeste privaatsusesse vähem sekkuval viisil.

Privaatsusele viitas esiti ka Danilov. «Teine küsimus on andmekaitse. Kas inimesed on valmis jagama riigiga infot, kus ja millal nad sõitsid. Praegu on valitud klassikalise automaksu tee. Seda on rahandusministeerium minu teada juba varem üritanud valitsusse viia,» arutles ta.

AKI tõi välja, et kuna rahvastikuregistris olevate inimeste elukohaandmete ebatäpsus jääb mõnekümne protsendi ulatusse, ei ole see ilmselt piisavalt suur ebatäpsus, et põhjendada inimeste igapäevaste liikumismarsruutide kohta eraldi andmete kogumahakkamist.