«See oli löök makku!» Slava Ukraini skandaal tappis usalduse. Mis edasi?

Johanna-Maria Lehtme (vasakul) sai põhjuseks, miks Eestist annetatakse Arkadi Babtšenkoga (paremal) seotud vabatahtlike organisatsioonile varasemast 90% vähem. Õnneks on annetajaid ka teistest riikidest

«Eesti elanike annetused on langenud 90 protsenti. Jah, see lugu niitis annetused lihtsalt maha. Eesti on peatanud vabatahtlikele annetamise,» võttis MTÜ Slava Ukraini skandaali mõju kokku ajakirjanik ja vabatahtlik Arkadi Babtšenko. Rus.Postimees uuris, kuidas valida annetuste jaoks usaldusväärne saaja ning millest lähtuvad hea mainega ühendused ja vabatahtlikud raha kogumisel.