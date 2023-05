Kuressaare joogivees vähendatakse kloorisisaldust

Alates esmaspäevast vähendatakse joogiveele lisatava kloori hulka kolmandiku võrra. Eeldusel, et veeanalüüside tulemused püsivad korras, vähendatakse kloori hulka ka järgmisel ja ülejärgmisel nädalal.

See tähendab, et loodetavasti on Kuressaare joogivesi kahe-kolme nädala pärast harjumuspärase maitsega.