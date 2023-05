Omavalitsused Pevkuri Nursipalu-paketist: üks kiidab, teised hindavad niruks

«Minu arvates on see riigi poolt üsna lahke pakkumine – arvestades riigi rahalist seisu väga arvestatav summa ja arvestades valla rahalist seisu oluline panus,» hindas Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda (Isamaa). «Ühest küljest on riigikaitse väga oluline, et selle eest raha minna küsima... Aga kui riik ise on sellise pakkumise teinud, siis arvestades olukorda, et meil on kaks suurt investeeringuobjekti käsil – Puiga kooli juurdeehitus üle kolme miljoni ja Sõmerpalu lasteaia ehitus ligi neli miljonit – [kulub raha ära]. Meil oli plaanitud küll laenurahast teha, aga kui nüüd see raha tuleb, läheb see kõik suure tõenäosusega Sõmerpalu lasteaia ehituseks. Laenu saame siis sedavõrd vähem võtta.»