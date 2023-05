Riigikogu on võtnud vastu põhimõttelise otsuse, et üleminek eestikeelsele õppele toimub aastatel 2024–2030, ning haridus- ja teadusministeerium (HTM) on asjakohase kava ka detailselt paika pannud. Ometi esitasid Keskerakonna parlamendifraktsiooni saadikud 8. mail haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele (Eesti 200) järjekordse reformiga seotud järelepärimise. See sisaldab samu küsimusi, mida keskerakondlased igal võimalusel esitavad: kuidas on kavas lahendada õpetajate nappuse probleem, kas õppevahendid saavad valmis, mis saab õpetajatest, kes ei suuda sooritada nõutava kategooria keeleeksamit?