Raoul Kurvitz pälvis perekond Kreisi arhitektuuripreemia

Preemia määranud fondi nõukogu esimees Mart Kalm leiab, et «uue eesti ajaga saabunud kapitalism seadis inimesed silmitsi karmi reaalsusega. Enamikust arhitektidest said teenindajad, kes said või leiva peale kohanedes ja kõike projekteerides surusid alla oma isikupära. Aga Kurvitz pidas «võist» tähtsamaks kunsti, mis on tema põlvkonnas haruldane ja uhke eluvalik».