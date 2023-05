Esmaspäeva õhtul lõppes tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks sotsiaalkomisjonile peretoetuste eelnõu kohta. Kolmapäeva õhtuks peavad olema esitatud muudatusettepanekud ka neile eelnõudele, mille sisuks on maksude tõstmised ja maksumuudatused. Kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa valisid tee, mis lubab neil taas riigikogu tööd takistada, siis Keskerakond otsustas komisjonidele viia ainult sisulised muudatusettepanekud, ehkki need on koalitsiooni soovidega täielikult vastuolus.