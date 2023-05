Kaja Kallas: liitlaste panus oma kaitsevõimesse peab kasvama

Peaminister lisas, et parim heidutus Venemaale on tugev NATO ja NATO liikmelisus. «Meie piirkond on selle elav näide. Et vabaneda hallidest aladest Euroopas, mis on läbi aegade taastootnud konflikte, on meil vaja Ukrainat NATOsse pärast sõja lõppu. Vilniuses tuleb anda Ukrainale selles suunas positiivne sõnum.»