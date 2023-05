Kohalikud: RMK raiskab mõttetule tee-ehitusele 144 000 eurot

«See plaan, mis neil oli ja mis mulle allkirjastamiseks saadeti... Vähe sellest, et see läheb minu maalt läbi, plaaniti sinna ka teekaitsevööndid (mõeldud on teeäärseid kraave – Ü. H.),» rääkis Aivar, viidates RMK Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi kirjale: «Selline tee vajab 8–10 meetri laiust trassi.» «Miks ma pean enda maast loovutama veel viis meetrit [5 x 115 m ehk 575 m²]?!».

Aivar on enda sõnul istutanud tee äärde metsa, kulutades selleks raha. «Tegin ettepaneku, et see maa, mille võrra mu [puid täis] istutatud maa läheb väiksemaks, saab teie maaks, teeme piirid ringi,» seletas ta. «Aus talupojaloogika ütleb: võtate mult selle ära, annate teiselt poolt täpselt sama palju asemele. Vorst vorsti vastu. See ei sobinud! Sobib ainult see, et ma pean andma, aga RMK ei pea midagi vastu andma!»