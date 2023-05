Demineerijad leidsid Saaremaal üle 1400 lõhkekeha

Iga meeskond tegi saarele tulles eeltööd, uuriti maakaarte ning tutvuti saare sõjaajalooga, kasulikku infot saadi kohalikelt. Töö käigus kontrolliti maailmasõjaaegseid lahingupaikasid, kus siiani on näha vanu kaevikuid, pommiauke ning kulgevaid kaitseliine. «See on iga meeskonna otsus, kuidas keegi infot kogus ja kui põhjalikku eeltööd tegi,» rääkis Post. «Elu on näidanud, et kes tuleb paremini ettevalmistunult, sel on ka rohkem ja mahukamaid leide.»