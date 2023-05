Pruunsild: minu riidenagisse üritatakse mingi kasukas riputada

«Olen Parvel Pruunsild. Kirjutan selle kirja oma naise arvutist, sest minu arvuti võeti minult eile hommikul ära. Olles hoolikas lehelugeja, pidi see ju ometi olema mulle selge, et on ainult aja küsimus, kui ka minu riidenagisse üritatakse mingi kasukas riputada,» kirjutas Pruunsild.

«Teisipäeva, 30. mai hommikul olin sunnitud tegema telefonikõne oma advokaadile, kui minu koju ilmus neli autotäit KAPO uurijad. Läbi otsiti kogu minu elamine sealhulgas laste magamistoad ja kasvuhoone. Esialgu ei lubatud mul advokaadiga eraviisiliselt vestelda, vaid soovitati nõu pidada uurijate juuresolekul valjuhääldi režiimis, ent kui uurijatele sai selgeks, et minu advokaat teisel pool neid nõudmisi salvestab, siis lubati mul lõpuks advokaadiga ka omavahel rääkida,» märkis ta.

«Milles on siis asi? Nagu üldteada, olen ma Korp! Sakala liige. Korp! Sakala ostis hiljuti Riigi Kinnisvara AS-ilt 1,2 miljoni euro eest Tartus, Kuperjanovi 9 asuva, aastaid tühja ja kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone hinnaga, mis on umbes pool miljonit üle turuhinna. Seda hoonet koormas väidetavalt ostueesõigus Tartu linna kasuks, kes otsustas ostueesõigust mitte kasutada. Mulle teadaolevalt otsustas Tartu linn seda mitte teha seetõttu, et neil puudus eelarves tehinguks vajalik raha ja ka täiendavad vahendid, et seda kinnistut linna huvides arendada,» nentis ta.