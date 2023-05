MIS UUDIST? ⟩ Peeter Oja: Varro ei ole lihtsalt kodanik, ta on üliinimene

«Ma ei loe ainult, vaid vaatan ka juutuubist Ukraina sõjaülevaateid. Paratamatult tekib rutiin,» rääkis Peeter Oja. Ta vaatab neid ülevaateid õhtuti ja sellele kulub oma tunnike.

Propagandist Solovjovi saadete vaatamine on Oja hinnangul mõttetu tegevus. «Kuigi mul ju see võimalus oleks. Eriti kõva kanal on Zvezda ja õhtused programmid. Seal on Otkrõtõi Efir (avatud eeter), see on kujuteldamatu, kui ebaterve mõttelaad ja mis n-ö uudiseid seal paisatakse välja. Seal arutatakse, seal on spetsialistid ja instituute on seal Venemaal ju nii palju. See on teine maailm,» kirjeldas Oja.

Mis uudist? Saatekülaline Peeter Oja Foto: Kermo Benrot

Miks ta seda vaatab? «Et aru saada, milline on nende reaalsus, millest ei saanud terve lääs aru – Putin ei jää kunagi seisma. Putin ei lahku kunagi. Ta ei kaota kunagi. Seal peab olema mingi totaalne häving. See on nagu müür, sa ei saa sellest läbi. See teeb asja kurvaks ja kurvaks teeb ka see ühiskond,» rääkis Oja.

Rus.Postimehe ajakirjanik kirjutas täna, et eile öösel toimunud droonirünnak Moskvale võib üsna tõsiselt muuta Venemaa elanike suhtumist sõtta. «Ei murra seda. Ma ei usu sellist asja. Kui sind on töödeldud ikkagi aastaid,» rääkis Oja.

«Inimesed ja ühiskond on nii maadligi taotud ja see hirm on nii suur, kui pannakse tühiste asjade eest vangi. Pealekaebajaid on ka palju,» jätkas Oja.

Üks advokaat Eestis

Mart Normet võttis üles tänased uudised seoses Parvel Pruunsillaga – ja Pruunsilla kaitsja vandeadvokaat Paul Kerese. «See on väga huvitav, et meil on nagu üks advokaat Eestis,» naljatles Normet.

«Vahepeal oli Sarv, aga ta on orbiidilt kadunud. Mina olen seda meelt, et Keres on noor mees, samas ta on küpses eas ja ta peabki rohkem tegema. Andku tuld. Kui on tööpakkumine, siis tuleb vastu võtta,» kommenteeris Oja.