Ministeerium: Helen Sildna ettevõte on riigi raha mõistlikult kasutanud

ERR vahendas , et Kultuuriministeeriumis tehtud Tallinn Music Weeki (TMW) ja Station Narva korraldaja OÜ Shiftworksi raamatupidamislike dokumentide järelaudit näitas, et firma on riigieelarvelisi toetusi kasutatud sihtotstarbeliselt ja topeltfinantseerimisi ei olnud. Ministeeriumi kantsler Tarvi Sits kinnitas, et ettevõte peab raamatupidamisarvestust ning kui ministeerium oleks saanud Helen Sildna ettevõttelt õigeaegselt küsimustele vastused, poleks ehk pidanudki järelauditiga edasi minema.

Sildna on Postimehele öelnud, et ministeeriumiga kohtumisel olid hoopis teistsugused sõnumid.



Postimees kirjutas märtsis, et kultuuriministeerium on üritanud sügisest saati teha auditit Tallinn Music Weeki korraldavas ettevõttes Shiftworks OÜ, et saada selgust ettevõttele kolme aasta jooksul üle miljoni euro antud toetusraha kohta. Märtsi keskel anti viimane hoiatus: kui Shiftworks OÜ juht Helen Sildna koostööd ei tee, siis hakkab riik toetust tagasi nõudma.