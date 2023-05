Tallinn pakub diplomaatidele tasuta parkimise asemel tasuta bussisõitu

Selle põhjuseks on asjaolu, et alates 1. juulist jõustub kord, mille kohaselt vähendatakse diplomaatiliste esinduste sõidukite tasuta parkimist avalikel parkimiskohtadel.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on parkimismuudatus välisministeeriumiga läbi arutatud ning seda on tutvustatud ka saatkondade esindajatele. «Seni kehtinud kord oli maailmapraktikas küllaltki erandlik ning see puudutab enam kui 200 saatkondadele kuuluva sõiduki parkimiskorraldust. Edaspidi saavad tasuta parkida üksnes suursaadikute autod,“ ütles abilinnapea. „Kui linnavolikogu toetab plaani, siis saavad diplomaadid alates 1. juulist soovi korral sarnaselt tallinlastega ühistransporti tasuta kasutada,» lausus Svet.

1. juulist jõustuva korra kohaselt säilib parkimistasu maksuvabastus diplomaatilise esinduse sõidukitele registreerimismärgiga seeriast CMD, selliseid sõidukeid on Tallinnas kokku 33. Need on diplomaatilise esinduse juhi või suursaadiku kasutuses. Ent sõidukeid registreerimismärgiga CD ning registreerimismärgiga AT Tallinnas parkimistasu maksmisest enam ei vabastata.