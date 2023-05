Tallinnas tuleb kokku rohelise pealinna rahvakogu

«Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja see annab hea võimaluse mõelda koos ning teha sisulisemat koostööd linnaelanike, ettevõtete ja organisatsioonidega. Samuti tõsta teadlikkust loodusest – rohelusest ja kliimamuutustest. Rahvakogu on kaasamise formaat, mida Tallinnas ei ole varem kasutatud ja rohelise pealinna aasta on sobiv hetk selle katsetamiseks,» sõnas abilinnapea Vladimir Svet.