Ministeerium: Helen Sildna ettevõte on riigi raha mõistlikult kasutanud

Postimees kirjutas märtsis, et kultuuriministeerium on üritanud eelmisest sügisest saati teha auditit Tallinn Music Weeki korraldavas ettevõttes Shiftworks, et saada selgust ettevõttele kolme aasta jooksul üle miljoni euro antud toetusraha kohta. Märtsi keskel anti viimane hoiatus: kui Shiftworksi juht Helen Sildna koostööd ei tee, hakkab riik toetust tagasi nõudma. Sildna ütles Postimehele toona, et kohtumisel ministeeriumiga olid hoopis teistsugused sõnumid.

Kultuuriministeeriumi saadetud teates öeldakse, et osaühingus Shiftworks tehtud järelaudit ei tuvastanud riigieelarveliste toetuste väärkasutamist. Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp kinnitas, et Shiftworks on teinud ministeeriumiga väga head koostööd ja kogu nõutud info edastati viivituseta. Ta väljendas ka usku, et auditi käigus paranes märkimisväärselt ettevõtte raamatupidamine. «Ka kultuuriministeeriumil oli auditist midagi õppida – täiendame oma aruandluse vormi, seame strateegilistele partneritele selgemad rahastaja ootused ning paneme olulistele strateegilistele partneritele auditeerimiskohustuse juba toetuslepingusse. Ministeeriumi töö on avaliku raha heaperemeheliku kasutamise eest seismine ning võtame seda tõsiselt,» ütles Raudsepp.