Kapo lõi Pruunsilla arvuti äravõtmisega ühe igava ja ehk mõned huvitavad kärbsed

Ise meedia teavitamine ja ka teate toon viitavad sellele, et ametlik ettekääne oli Pruunsilla meelest tõenäoliselt jabur. «Nagu üldteada, olen ma korp! Sakala liige. Korp! Sakala ostis hiljuti Riigi Kinnisvara ASilt 1,2 miljoni euro eest Tartus Kuperjanovi 9 asuva, aastaid tühja ja kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone hinnaga, mis on umbes pool miljonit üle turuhinna. Seda hoonet koormas väidetavalt ostueesõigus Tartu linna kasuks, kes otsustas ostueesõigust mitte kasutada. Mulle teadaolevalt otsustas Tartu linn seda mitte teha seetõttu, et neil puudus eelarves tehinguks vajalik raha ja ka täiendavad vahendid, et seda kinnistut linna huvides arendada,» võttis Pruunsild teema kokku.