Sudaani armee ründas kõnelustelt lahkumise järel vastase baase

Vahendajad on süüdistanud mõlemat poolt relvarahu rikkumises, mis pidi võimaldama turvalised koridorid humanitaarabi viimiseks seda üha enam vajavatele elanikele.

USA ja Saudi vahendajad kinnitasid esmaspäeva õhtul, et armee ja poolsõjaväelised Kiirtoetusväed (RSF) on nõustunud pikendama viie päeva võrra humanitaarrahu, mida nad eelneva nädala jooksul korduvalt rikkusid.

«Armee on valmis võitlema võiduni,» ütles sõjaväeülem Abdel Fattah al-Burhan pealinnas sõdureid külastades.

RSF, mida juhib Burhani endine asetäitja Mohamed Hamdan Daglo, teatas omakorda, et kasutab õigust end kaitsta ja süüdistas relvarahu rikkumises armeed.

Alates sõja puhkemisest 15. aprillil on surma saanud üle 1800 inimese, näitavad vabaühenduse Armed Conflict Location and Event Data Project andmed.

ÜRO hinnangul on riigisiseselt kodudest põgenenud üle miljoni inimese ja veel pea 350 000 on põgenenud välismaale.

Hartumis on terved rajoonid jäänud veeta ja elektrit on seal vaid paaril tunnil nädalas. Kolm neljandikku haiglatest lahingutsoonides on tegevuse peatanud.