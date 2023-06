Pence käivitab järgmisel nädalal Iowas ametlikult valimiskampaania

Kaks poliitiku plaanidega kursis olevat tundmatuks jääda soovivat allikat kinnitasid, et enne ametlikku teadaannet korraldab Pence avaürituse 7. juunil Des Moinesis ehk oma 64. sünnipäeval.

Indianast pärit Pence on muu hulgas tuntud kui veendunud kristlane ja kirglik abordivastane.

Vabariiklaste presidendikandidaatide võidujooksule on end kirja pannud näiteks ka 44-aastane Florida kuberner Ron DeSantis.

Presidendivalimised on Ühendriikides kavandatud järgmise aasta novembrisse. Praegu 80-aastane Biden on öelnud, et kavatseb uuesti kandideerida.