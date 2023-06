Hindamine käib: jäätmejaama põleng põhjustas Pakendikeskusele miljonitesse ulatuva kahju

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu sõnul kahjukäsitlemine alles käib ning täpsemad asjaolud ja kahju ulatus on väljaselgitamisel, kuid esialgsete hinnangute järgi tekitas tulekahju Pakendikeskuse kaubale olulise kahju ning hoone kahjusumma võib ulatuda paari miljoni euroni.

«Kindlasti on tegemist Salva ajaloos ühe suurima kahjukäsitlusjuhtumiga, õnneks inimesed kannatada ei saanud ning materiaalse vara saab kindlustuse abiga taastatud. Loodame, et meie klient Pakendikeskus saab kiiresti raskustest üle ning jätkab oma igapäevast tööd,» lisas Soosalu.

Esialgsetel andmetel hävines täielikult Pakendikeskuse laohoone Epler-Lorenzi jäätmejaama poolne tuletõkketsoon koos seal hoiustatud kaubaga ning ülejäänud laohoones sai kaup ka osaliselt kannatada tulekahju kustutusveest. Sai kannatada ka ettevõtte serveriruum, mille tõttu ei töötanud esialgu Pakendikeskuse e-pood ning laoprogrammid, kuid need saadi kiiresti taas tööle.

Pakendikeskuse kinnitusel on kaks aastat tagasi valminud logistikakeskus projekteeritud vastavalt kehtivatele projekteerimismäärustele ja -standarditele. «Tule levik oli väga intensiivne, halvimast hoidis ära päästjate professionaalne tegutsemine ning väga hästi vastu pidanud tuletõkkeseinad.

Meie Suur-Sõjamäe kauplus on uuesti avatud ja taastumas on ka lao tavapärane töörütm. Hoone ja vara on kindlustatud Salvas, kelle abiga uurime nüüd olukorra tõsidust ning loodetavasti saame peagi alustada ka taastamistöödega,» lausus Pakendikeskuse nõukogu esimees Lauri Maaring.